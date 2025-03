Quem é a triatleta que morreu afogada durante prova em Fortaleza

Uma prova de aquathlon (corrida e natação) realizada na Beira-Mar de Fortaleza (CE) terminou em tragédia na manhã deste sábado, dia 15 de março. Durante a competição, a triatleta Ana Zuleica Xavier morreu após se afogar. A atleta chegou a ser socorrida, mas faleceu ainda a caminho do hospital.

ANÚNCIO

Leia também:

De acordo com informações divulgadas pelo G1, o caso ocorreu antes do início do horário de serviço da Inspetoria de Salvamento Aquático da Guarda Municipal de Fortaleza. A corporação também revelou que não foi acionada para prestar apoio durante a realização do evento.

Em nota, a Federação de Triathlon do Estado do Ceará (Fetriece), organizado do evento, lamentou a morte da atleta e reforçou que o local contava com salva-vidas particulares contratados para atuar no evento.

Ela chegou a ser socorrida com vida

A assessoria esportiva da qual Ana fazia parte também se pronunciou sobre o ocorrido. Em nota, eles informaram que notaram a ausência da atleta quando os demais participantes finalizaram a etapa da natação e ela não saiu do mar.

Ela foi localizada já desacordada, chegou a ser socorrida, mas morreu a caminho do hospital. As causas do afogamento seguem desconhecidas pela assessoria da atleta.