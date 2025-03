Mulher fica em estado grave após ser atingida pelo ex-companheiro com golpes de martelo em SP; suspeito foi preso

Na madrugada da última quinta-feira, dia 13 de março, uma mulher, de 51 anos, foi agredida pelo ex-companheiro com diversos golpes de martelo na cabeça, em Charqueada, município do estado de São Paulo. As informações são do g1.

O crime aconteceu na frente da filha do ex-casal, de apenas 6 anos. Imagens obtidas pela Polícia Civil mostram a vítima inconsciente na calçada de casa, sendo amparada por vizinhos.

Ela foi socorrida em estado grave e encaminhada para a Santa Casa de Piracicaba. Ela segue internada e sem previsão de alta. De acordo com a equipe policial, o suspeito, de 43 anos, fugiu do local após o crime.

A delegada titular de Charqueada, Olívia dos Santos Fonseca, solicitou à Justiça para determinar a prisão temporária do suspeito ao tomar conhecimento do caso. O pedido foi atendido.

Suspeito preso

Na sexta-feira (14), o advogado do homem foi contatado por investigadores da delegacia da cidade, e convenceu seu cliente a se apresentar na unidade policial, quando foi cumprido o mandado de prisão.

Em áudio enviado à familiares, o agressor confessou o crime. A polícia teve acesso ao material e nele é possível ouvi-lo dizer “que perdeu a cabeça quando (supostamente) a vítima lhe falou de outro homem”. Ele finalizou dizendo “o diabo mostrou um martelo para mim no escuro lá, eu fiz a cagada” [sic].

A polícia espera encerrar a investigação em menos de 30 dias, representando pela prisão preventiva do homem, ao final, para que responda ao processo preso.

