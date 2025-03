Jovem de 20 anos é presa com mais de 37 kg de maconha dentro de malas em posto de rodovia no interior de SP

Na madrugada da última quinta-feira, dia 13 de março, uma jovem, de 20 anos, foi presa em um posto de parada na Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), na altura Pariquera-Açu, interior de São Paulo, com mais de 37 kg de maconha. A droga estava escondida dentro de duas malas.

De acordo com informações do g1, a prisão da jovem ocorreu após uma denúncia anônima, informando que uma mulher estaria transportando drogas em duas malas cinzas.

A Polícia Civil então realizou uma operação conjunta entre as delegacias de Investigação Sobre Entorpecentes (Dise) e de Investigações Gerais (DIG) de Jacupiranga, na madrugada de quinta-feira.

A rota do ônibus foi monitorada pelos policiais e, por volta das 1h30, eles detiveram o veículo no posto de parada. Segundo a Polícia Civil, a jovem embarcou em Curitiba (PR) e tinha como destino Jundiaí (SP).

O motorista foi informado pelos agentes sobre a diligência e inspecionaram o compartimento de bagagens, e localizaram as suspeitas. Elas pertenciam à jovem, que ocupava a poltrona 47.

Ela foi abordada e acompanhou os policiais até a parte externa do ônibus, onde as malas seriam abertas na presença dela. Foram encontrados 40 tabletes de maconha, com mais de 37 kg.

A jovem recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e foi levada para a Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jacupiranga. Ao ser questionada, ela optou por permanecer em silêncio.

Além das drogas, a polícia também apreendeu o celular e a passagem da jovem, que confirmava o vínculo com as malas. O delegado representou pela conversão da prisão em flagrante à preventiva.

