Jovem de 16 anos morre ao tentar pegar bola que caiu na linha do trem da CPTM

Um menino de 16 anos morreu após ser atropelado por um trem entre as estações Engenheiro Goulart e Tatuapé, na Zona Leste de São Paulo. Conforme informações divulgadas até o momento, o adolescente pulou o muro da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), para pegar uma bola que caiu na linha do trem. O caso ocorreu na manhã deste sábado, dia 15 de março.

Segundo a publicação realizada pelo G1, o acidente ocorreu por volta das 9h30 desta manhã. O menino, que não teve a identidade divulgada, chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas morreu antes de dar entrada no Hospital Tatuapé.

O caso em questão foi registrado como morte acidental no 31° Distrito Policial (Vila Carrão) e será investigado pelas autoridades. Em nota, a CPTM lamentou o ocorrido e afirmou que irá colaborar com as investigações. A empresa ainda reforçou que o acesso à faixa ferroviária é proibido.