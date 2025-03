Homem tenta matar a esposa a facadas na frente do filho dela de 18 anos e é preso em Itapeva

Na noite da última sexta-feira, dia 14 de março, um homem, de 51 anos, foi preso suspeito de tentar matar a companheira a facadas, em Itapeva, cidade na região sudoeste do estado de São Paulo. O crime aconteceu na frente do filho da mulher, de 18 anos. As informações são do g1.

A Polícia Militar (PM) foi chamada pelos vizinhos do casal por volta das 22h, que viram os dois em frente à casa onde moram, na Vila Boava. De acordo com a corporação, a mulher, de 38 anos, apresentava intenso sangramento na região do braço.

Ainda conforme a PM, a vítima disse que o marido tentou esfaquear seu rosto e, na tentativa de se proteger, ela colocou a mão direita na frente, recebendo o golpe. Ela foi levada ao hospital, onde passará por um especialista para fazer procedimentos cirúrgicos devido à gravidade da lesão.

Luta corporal

O filho da mulher, que presenciou o crime, tentou defender a mãe e entrou em luta corporal com o padrasto. O rapaz fez o suspeito soltar a faca e bater a cabeça, desmaiando.

O homem já se recuperava da batida quando a polícia chegou ao local. O jovem não sofreu ferimentos. O suspeito foi encaminhado para o Plantão Policial e deve responder pelos crimes de lesão corporal, violência doméstica e tentativa de feminicídio.

