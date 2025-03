“Fiz besteira”, afirma homem que matou a companheira com 29 facadas

“Fiz besteira”, estas foram as palavras ditas pelo empresário Gilvan Vieira de Oliveira, 53 anos, para sua família após matar sua companheira, Leila Portilho, de 51 anos. De acordo com a delegada Ana Carolina Pedrotti, o empresário ligou para os familiares para avisar sobre o crime antes de tirar a própria vida em Goianésia, região central de Goiás.

Conforme informações publicadas via G1, o crime em questão aconteceu na madrugada da última segunda-feira, dia 10 de março, mas foi divulgado recentemente. A provável motivação seria o término do relacionamento entre os dois, visto que em uma troca de mensagens com uma testemunha, Leila manifestou sua vontade de terminar o namoro com Gilvan.

A delegada acredita que o caso deva ser arquivado nos próximos dias, visto que a vítima e o autor foram não resistiram aos ferimentos. “Estamos ouvindo os familiares para entender o que aconteceu. Ao confirmar a motivação, provavelmente na semana que vem, o caso vai ao Judiciário, porque o autor dos fatos faleceu também, então a punibilidade está extinta”.

Ela chegou a ser socorrida

No momento em que a equipe do Corpo de Bombeiros chegou ao local do crime, a vítima ainda possuía sinais vitais. Ela foi socorrida e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Segundo a Polícia Científica, ela recebeu ao menos 29 facadas na região do tórax, abdômen e membros.

Leila e Gilvan mantinham um relacionamento há 1 anos e moravam juntos há dois meses. Nas redes sociais era comum ver o casal compartilhando registros juntos. A última publicação feita por Gilvan foi no dia 24 de fevereiro deste ano e mostrava um passei com a companheira.