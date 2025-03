Briga de casais em academia envolveu ex-casal e disputa pela guarda do filho

Na última sexta-feira, dia 14 de março, o vídeo de uma briga entre dois casais dentro de uma academia no Pará acabou viralizando nas redes sociais. Em meio a diversas especulações sobre o motivo da confusão, uma das envolvidas decidiu revelar o motivo por trás da briga.

A mulher, que pediu para não ser identificada, falou ao G1 sobre o motivo que a levou a se envolver em uma briga dentro da academia. Segundo ela, o outro casal é composto por seu ex-marido e pela atual companheira dele.

No relato, a mulher conta que era casada com o homem até o ano de 2021, juntos, eles são pais de um menino. A briga em questão teria sido motivada por provocações referentes a disputa pela guarda do filho do ex-casal.

Troca de provocações e briga

Em sua fala, a mulher explica que estava na academia com seu atual companheiro quando encontrou o ex-marido e a nova companheira dele. Em seguida, as duas começaram uma discussão que terminou com empurrões e socos. Quando as duas começaram a brigar, os dois homens também passaram a se agredir.

Diante do ocorrido, a academia rescindiu o contrato dos quatro envolvidos na confusão, sendo que eles também foram retirados do local.

A briga agora é investigada pela delegacia de Canaã dos Carajás, na qual testemunhas serão ouvidas para auxiliar na investigação referente ao caso.