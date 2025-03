Bolsonaro tem medo de morrer caso seja preso: “Se me prenderem, vão me matar”

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) revelou temer por sua vida caso seja condenado e preso pela trama golpista envolvendo as eleições presidenciais de 2022. Em fala ao podcast Flow, Bolsonaro revelou afirmou ter certeza de que, caso seja preso, será envenenado na prisão.

Conforme o portal Metrópoles, o ex-presidente comentou sobre a situação ao falar sobre sua trajetória na política. Durante a resposta ele afirmou ter certeza de que, caso seja preso, não acabaria seus dias na prisão. Veja:

" Minha vida é feita de coisas. Até a facada foi um milagre. Médicos dizem que, de cada 100, só um sobrevive. É igual ao Trump com o tiro na orelha. Temos muita coisa em comum, exceto a fortuna. Deus não me colocou aqui para morrer atrás das grades. Se me prenderem, vão me matar. Não tenho a menor dúvida de que serei envenenado. Não é de interesse que me vejam preso, porque vou dar dor de cabeça. Precisam me eliminar".

Ele reconheceu que algumas alegações de Mauro Cid são verdadeiras

Além de compartilhar seus medos, Bolsonaro também comentou sobre a delação premiada de Mauro Cid, seu ex-ajudante de ordens. Segundo ele, apesar de algumas alegações serem falsas ou não terem chegado a seu conhecimento, outras são verdadeiras. Mesmo assim, ele não deixou claro sobre quais alegações estava falando.

“Ele fala muita coisa. Algumas coisas são verdade, mas outras eu fico pensando: ‘Como o cara teve conhecimento disso, se nem eu estava sabendo”?