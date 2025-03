Bebê de 5 meses é atacada na região da cabeça pelo cachorro da família e morre no interior de SP

Na manhã da última sexta-feira, dia 14 de março, uma bebê, de apenas 5 meses, morreu após ser atacada pelo cachorro da família, em Leme, município no interior do estado de São Paulo. As informações são do g1.

ANÚNCIO

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o ataque ocorreu na casa da família, que fica localizada na Rua José Adami, no bairro Santa Marta, por volta das 11 da manhã.

Segundo a avó, a mãe estendia roupas no varal e o avô brincava com a bebê, identificada como Hieda Pariz Hildebrand, que estava no carrinho. O animal, mesmo preso em uma corrente em sua casinha, conseguiu chegar até o carrinho da criança e a atacou na região da cabeça.

O avô e a mãe conseguiram retirar o cachorro de cima da bebê, que foi socorrida até a Santa Casa. Ela não resistiu aos ferimentos e teve uma parada cardíaca por volta de 11h40.

O corpo de Hieda Pariz foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Limeira (SP) para a realização de exame necroscópico. Até o momento, não há informações sobre velório e enterro.

Leia também:

Médico de 70 anos é preso suspeito de matar dois cachorros adultos e 11 filhotes em MG

ANÚNCIO

Criança atacada por cães da raça rottweiler que fugiram de casa está em estado grave

Cachorro foi levado para ONG

De acordo com a família, o cão, de 9 anos, não tem uma raça definida, mas tem características de labrador. Ele foi retirado da residência pela Guarda Municipal e levado à ONG Bicho Carente.

O cachorro, que é de porte médio, não demonstrou agressividade no momento do resgate. Ele vai seguir no local em observação. A Polícia Científica esteve na casa da família para perícia. O caso foi registrado como morte suspeita e é investigado pela Polícia Civil.