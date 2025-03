VÍDEOS: Caminhão derruba passarela de pedestres e interdita a Via Anchieta no sentido Baixada

Caminhão derruba passarela de pedestres na Via Anchieta, na altura de Cubatão, no litoral de SP; ninguém ficou ferido

Um caminhão derrubou uma passarela de pedestres na altura do Km 52 da Rodovia Anchieta, na altura de Cubatão, no litoral de São Paulo, na tarde de quinta-feira (13). Imagens que circulam nas redes sociais mostram que os escombros da estrutura ficaram espalhados na pista sentido Baixada, que segue totalmente interditada (assista abaixo). Muitos motoristas passaram a noite parados na estrada.

A colisão contra a passarela ocorreu por volta das 17h de quinta-feira. Apesar dos estragos, ninguém ficou ferido.

De acordo com a Ecovias, concessionária que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), foram realizados bloqueios no km 40 Sul e no km 56 Norte.

Uma operação foi montada para a retirada dos escombros e, por volta das 6h30 de hoje, a Pista Norte, no sentido Capital, na altura do Km 42, foi liberado.

Em entrevista à TV Globo, nesta manhã, o gerente de operações da Ecovias-Imigrantes, Marcelo Belão, disse que a previsão é que a pista sentido Baixada comece a ser liberada apenas por volta do meio-dia.

Alternativas

Para carros de passeio, a alternativa é seguir pela Rodovia dos Imigrantes, tanto no sentido Capital quanto Baixada. “Para a descida, o motorista pode utilizar a pista Norte da Anchieta ou a pista Sul da Imigrantes. Já a subida da serra é realizada apenas pela pista Norte da Rodovia dos Imigrantes”, destaca a Ecovias.

Já os caminhões e demais veículos pesados estão liberados apenas para usar a Imigrantes na subida, por questões de segurança. Quem segue ao litoral é orientado a adiar a viagem, pois a descida só ocorre mesmo pela Anchieta.

“Para a descida, recomenda-se postergar a viagem até a liberação das pistas e a normalização do tráfego no Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI)”, ressaltou a concessionária.