Vídeo: Casais partem para agressão após desentendimento em academia

Um vídeo compartilhado nas redes sociais vem chamando atenção nas últimas horas. Nas imagens, registradas dentro de uma academia, é possível ver dois casais trocando socos e chutes enquanto outros frequentadores do espaço realizavam seus treinos normalmente. O caso em questão ocorreu em uma academia localizada em Canaã dos Carajás, no Pará.

Segundo informações do portal Metrópoles, a briga ocorreu em uma unidade da academia Fit Mania, que se pronunciou sobre o ocorrido e afirmou que as agressões aconteceram por “questões pessoais” entre os casais.

Devido a conduta, a academia também confirmou que os quatro envolvidos na briga tiveram seus contratos rescindidos pela instituição e foram expulsos.

No vídeo é possível notar que enquanto os homens trocam socos e chutes nas proximidades de um aparelho, as mulheres seguem em confronto no chão da unidade. Aos poucos, outras pessoas que treinavam no local param seus treinos para ver o que está acontecendo.

