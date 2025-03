Via Anchieta é liberada mais de 15h depois que caminhão derrubou passarela; ainda há lentidão

Rodovia Anchieta ficou mais de 15h interditada após caminhão derrubar passarela, em Cubatão, no litoral de SP

A Rodovia Anchieta foi totalmente liberada depois de ficar mais de 15 horas interditada após um caminhão derrubar uma passarela de pedestres, na altura do Km 52, em Cubatão, no litoral de São Paulo. Apesar da liberação, por volta das 10h desta sexta-feira (14), eram registrados 23 quilômetros de filas entre os Kms 31 e 54, no sentido Baixada.

Conforme a Ecovias, concessionária que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), os veículos que passaram a noite parados na estrada foram liberados para descer a estrada em uma operação comboio, com apoio da Polícia Militar Rodoviária.

Na pista sentido Capital, por volta das 10h, o trânsito era lento do Km 13 ao Km 10 por causa do alto fluxo de veículos.

A concessionária recomenda que os motoristas de carros de passeio optem por trafegar pela Rodovia dos Imigrantes para escapar das filas na Anchieta.

O acidente

A colisão contra a passarela ocorreu por volta das 17h de quinta-feira (13). Apesar dos estragos, ninguém ficou ferido.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram que os escombros da estrutura ficaram espalhados na pista sentido Baixada (veja abaixo).