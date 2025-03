Turista desaparece após deixar a casa de um amigo para passar o Carnaval no Rio de Janeiro

Sam Louis Bindler, de 34 anos, entrou em contato com amigos e familiares pela última vez no dia 7 de março.

Um turista identificado como Sam Louis Bindler, de 34 anos, está desaparecido desde o dia 7 de março após sair para passar o Carnaval no Rio de Janeiro. O rapaz, residente em Nova York (EUA), estava hospedado na casa de um amigo em Sorocaba, no interior de São Paulo, de onde embarcou sozinho na rodoviária.

Segundo os familiares de Sam, o jovem deixou a cidade de Sorocaba para conhecer o Carnaval do Rio de Janeiro. Seu último contato foi no dia 7 de março, quando ele enviou um vídeo para a família mostrando que estava no Vidigal, zona sul do RJ.

Nas imagens, o rapaz é visto no Alto do Vidigal Brasil, um ponto turístico e cultural com refeições e apresentações musicais dentro do morro.

Família busca por notícias

De acordo com o Metrópoles, que entrou em contato com a mãe de Sam, Dirlene Straw, os familiares entraram em contato com o amigo que hospedou o rapaz e foram informados de que ele deveria retornar para Sorocaba no dia 10 de março, algo que não aconteceu.

Agora, os familiares de Sam estão a caminho do Brasil para acompanhar as buscas pelo rapaz, que é formado em Ciência Política pela Universidade Estadual de Nova York e fala fluentemente português, inglês e espanhol. O caso é acompanhado pelo Consulado Americano no Brasil.