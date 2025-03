“Queriam uma vida melhor”, diz irmã de grávida que foi achada morta em chácara com o marido e a filha

A família de Jéssica Cristina de Assis, de 27 anos, que foi achada morta e enterrada em uma chácara em Alvorada do Norte, em Goiás, está revoltada com o crime. Além de mulher, que estava grávida, também foram assassinados o marido dela, Flávio dos Santos Neri, de 29, e a filha do casal, Naira Gabrielly de Assis Santos, de 1 ano e 8 meses. A Polícia Civil diz que um tio das vítimas é o principal suspeito e a motivação do crime seria uma disputa por terras.

Conforme o boletim de ocorrência, a família se mudou de Brasília, em dezembro de 2024, e seguiu para Alvorada do Norte, onde trabalhava na chácara de parentes. Na ocasião, Flávio teria pedido R$ 50 emprestado à sogra, mas, depois disso, não houve mais nenhum contato.

Irmã de Jéssica, Jeissiane Marília de Assis disse, em entrevista à TV Anhanguera, que os planos do casal era buscar uma melhoria de vida. “Eles sempre moraram de aluguel e quiseram tentar morar na chácara. Eles queriam tentar uma vida melhor lá, no interior. Cuidar dos animais e cuidar dos filhos deles”, disse.

Segundo o delegado Thiago Ferreira Farias, responsável pelo caso, a suspeita é que a família tenha sido morta há dois meses por um tio de Flávio, por conta de uma disputa por terras. O nome do suspeito, que segue foragido, não foi revelado para não atrapalhar as investigações.

Localização dos corpos

O sumiço foi denunciado às autoridades, que faziam buscas. Na última segunda-feira (10), uma varredura foi iniciada na chácara pela polícia, com apoio do Corpo de Bombeiros e de cães farejadores. Logo, foi encontrado a ossada de um cachorro enterrada.

Os trabalhos continuaram e, na terça-feira (11), a operação localizou os corpos de Jéssica, Flávio e Naira, que já estavam em estado avançado de decomposição. Eles foram levados do local pela Polícia Técnico Científica para realização de exames necropsiais.

O delegado disse que os documentos das vítimas estavam enterrados juntos com os corpos.