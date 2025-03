Mulher espancada em mercado nega agressões apesar de vídeo mostrar o oposto

Homem foi preso ao ser flagrado espancando a esposa dentro de mercado em Campos Elíseos, no Centro de SP

Imagens de violência contra a mulher viralizaram nas redes sociais ao longo dos últimos dias após uma mulher ser agredida pelo namorado dentro de um mercado na região central de São Paulo. Apesar das câmeras de segurança do estabelecimento registrarem as agressões, a mulher negou ter sido agredida pelo companheiro.

De acordo com informações da CBN, o homem que aparece nas imagens é Italo Kauan de Jesus Oliveira, de 21 anos. A vítima, que é ferida com diversos socos na região da cabeça, é namorada do rapaz e tem uma filha de dois meses com ele.

Além de agredir a companheira, as imagens também mostram Italo empurrando um funcionário do estabelecimento que tentou impedir as agressões. Após ser agredido pelo homem, o funcionário saiu na rua para pedir ajuda.

O caso foi atendido por uma viatura da Guarda Civil Metropolitana e posteriormente uma da Polícia Militar, que prendeu Italo em flagrante.

Ela nega as agressões

Apesar das imagens comprovarem as agressões e do agressor ter sido indiciado com base na Lei Maria da Penha, o depoimento da vítima surpreendeu a todos na delegacia. Em sua fala, a mulher negou ter sido agredida pelo namorado e afirmou que os dois apenas discutiram. Ela também disse não precisar de uma medida protetiva contra ele.

Apesar de sua fala, o vídeo do estabelecimento e o exame de corpo de delito feito no Instituto Médico Legal confirmaram as lesões causadas pela agressão.

Italo Kauan cumpria pena em regime aberto por roubo e também negou ter agredido a namorada. Ele ainda afirmou que foi agredido pelos policiais durante a prisão.