Médico de 70 anos é preso suspeito de matar dois cachorros adultos e 11 filhotes em MG

Na última quinta-feira, dia 13 de março, um médico, de 70 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso suspeito de matar dois cachorros adultos e 11 filhotes. O caso aconteceu em Contagem, município do estado de Minas Gerais, que pertence à Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com informações do Metrópoles, a ocorrência foi denunciada à Guarda Civil Municipal (GCM) por uma testemunha que filmou o suspeito agredindo outro animal a pauladas no quintal de sua casa.

No local, os agentes encontraram o corpo de um cachorro caído no quintal. Além disso, a equipe descobriu os corpos de uma cadela e seus 11 filhotes dentro de um saco plástico, amarrado sobre um veículo.

O que diz o médico

À equipe, o médico alegou que havia agredido o cachorro porque ele teria mordido a cadela, que estava prenha. No entanto, exames veterinários realizados nos animais mortos não confirmaram marcas de mordida.

Ainda de acordo com o suspeito, a cadela teria morrido em consequência de complicações durante o parto, e que oito dos filhotes teriam nascido sem vida, enquanto os outros morreram logo após o nascimento.

O depoimento do homem foi ouvido pela Polícia Civil e, em seguida, ele foi liberado. Contudo, as investigações continuam em andamento. A Prefeitura de Contagem informou ainda que uma investigação será aberta paralela sobre o caso, já que o médico é prestador de serviços à cidade.

