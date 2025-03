Jogador do Bragantino ferido em acidente já respira sozinho em alguns períodos do dia, diz boletim

O jogador Pedro Severino, de 19 anos, atacante do Red Bull Bragantino, segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Unimed de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Conforme o boletim médico, divulgado nesta sexta-feira (14), o quadro de saúde ainda é considerado grave, mas o atleta já consegue respirar sem o auxílio de aparelhos em alguns períodos do dia.

“Seu quadro neurológico permanece grave com estabilidade clínica e manutenção de cuidados específicos para pacientes neurocríticos. O tratamento iniciou processo de retirada da ventilação mecânica, permitindo que o paciente passe períodos do dia com respiração espontânea. Atualmente, está sem necessidade de sedativos e continua sob assistência integral da equipe multiprofissional”, destacou o hospital.

“Pedro Severino permanece recebendo atendimento de alta complexidade, acompanhado por intensivistas, neurocirurgiões e demais profissionais de saúde, que monitoram seu quadro clínico de forma rigorosa, garantindo todo suporte necessário a ele e seus familiares”, ressaltou o boletim médico.

O atacante, que atua no sub-20 do Red Bull Bragantino, ficou gravemente ferido em um acidente de carro na Rodovia Anhanguera, no último dia 4. Ele sofreu traumatismo craniano e não apresentava estímulos.

Assim, na tarde do dia 5 de março, o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, no interior paulista, iniciou os exames para atestar se ele tinha ou não tido morte encefálica, que duravam 24h.

Porém, durante as análises, o atleta apresentou o reflexo de tosse e, no dia seguinte, ele pôde ser transferido para o Hospital da Unimed, onde permanece. Depois disso, o rapaz apresentou sinais de atividade cerebral.

O acidente

O acidente de carro ocorreu na madrugada do dia 4 de março deste ano, quando um carro bateu na traseira de um caminhão, na pista sentido Sul da Anhanguera. O motorista do veículo de passeio era Aguinaldo Romero Lago, de 57 anos, que disse à polícia que dormiu ao volante e perdeu o controle da direção.

Pedro Severino, que estava no banco do passageiro, sofreu traumatismo craniano e foi socorrido em estado grave. Outro jogador, Pedro Castro, de 18 anos, estava no banco traseiro do veículo e sofreu ferimentos leves. Ele também foi levado ao hospital, mas já recebeu alta médica.

Os dois atletas seguiam para o centro de treinamento do Red Bull Bragantino, que fica no município de Atibaia, no interior paulista, quando houve o acidente.

Apontado como uma das promessas do futebol, Pedro Severino tem história no esporte desde antes de nascer. Filho do ex-atacante Lucas Severino, um dos grandes ídolos do Botafogo-SP e do Athletico-PR, ele vem se destacando nas categorias de base e tem contrato com o Botafogo-SP até dezembro de 2027.

Recentemente, ele foi emprestado pelo clube ao Red Bull Bragantino até 26 de janeiro de 2026.