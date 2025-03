IPVA SP: terceira parcela para carros com placa final 2 vence hoje

Proprietários de veículos com placa final 2 que parcelaram o IPVA 2025 devem efetuar o pagamento da segunda parcela nesta sexta-feira, de acordo com a tabela da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP).

Quem quiser consultar o valor do imposto a ser pago pode fazê-lo diretamente nos caixas de autoatendimento dos bancos usando o número do Renavam (Registro Nacional de Veículo Automotor) ou diretamente pelo portal da Sefaz-SP.

O pagamento pode ser feito na rede bancária credenciada, nos caixas eletrônicos usando o Renavam, mas quem preferir pode fazer por Pix. Quem for usar essa modalidade deve acessar a página do IPVA da Sefaz e gerar um QR Code, que será usado para o pagamento. O código tem validade de 15 minutos, depois disso expira e terá que ser gerado novo QR Code. A Secretaria da Fazenda solicita a todos que se atentem aos dados que aparece no momento do pagamento. O destinatário correto é “Secretaria da Fazenda e Planejamento”, sob o CNPJ 46.377.222/0003-90, do Banco do Brasil.​

Outras opções disponibilizadas são pagamento em casas lotéricas e também com cartão de crédito, consultado as empresas credenciadas pela Sefaz. As financeiras credenciadas tem autonomia para definir o número de parcelas e juros.

Atraso

Quem deixar de recolher o imposto no prazo pagará multa de 0,33% por dia de atraso e juros de mora com base na Selic, até o teto de 20% do valor do imposto.