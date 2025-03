Incêndio de grandes proporções atinge a Max Arena em São Paulo.

O espaço da Max Arena localizado na Rua da Mooca, em São Paulo, foi atingido por um incêndio de grandes proporções durante a madrugada desta sexta-feira, dia 14 de março. De acordo com informações disponibilizadas pelo Corpo de Bombeiros por meio de suas redes sociais, o fogo foi extinto apenas no início da manhã.

A Max Arena é um complexo gamer composto por quatro galpões, sendo que o fogo começou no pavimento térreo de um galpão no qual eram armazenados materiais diversos. Por causa do conteúdo do galpão o incêndio se alastrou rapidamente pelo espaço do segundo galpão, que foi consumido pelas chamas.

O fogo foi controlado no início da manhã

Para atender a ocorrência foram direcionadas cinco viaturas do Corpo de Bombeiros, que utilizaram mais de 41 mil litros de água. As equipes realizaram os trabalhos de rescaldo para evitar novos focos de incêndio, sendo que uma das unidades permaneceu no local por precaução.

A Max Arena é conhecida por sediar eventos de esports, corporativos, palestras e workshops relacionados com o universo gamer, além de contar com estúdios para gravação de podcasts e transmissões ao vivo. No momento do incêndio parte da estrutura do local estava desmontada.

Conforme informações disponibilizadas até o momento, não foram registradas vítimas no incêndio.

