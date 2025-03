Idosa é encontrada debilitada, com lesões pelo corpo e mau cheiro e filho é preso em flagrante em SP

Na tarde da última quarta-feira, dia 12 de março, um homem, de 44 anos, foi preso suspeito de manter a própria mãe em situação de maus-tratos. O caso aconteceu em Itatiba, município no interior do estado São Paulo. As informações são do g1.

ANÚNCIO

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a idosa, de 74 anos, foi encontrada por guardas municipais debilitada, com lesões pelo corpo e com mau cheiro, pois não havia tomado banho há pelo menos 15 dias.

A negligência com a idosa também foi reforçada por uma mulher, de 52 anos, que havia sido contratada pelo suspeito no começo do mês apenas para alimentar a vítima e fazer companhia enquanto ele trabalhava.

Leia também:

Vídeo: incêndio em apartamento deixa uma pessoa ferida em Pinheiros, Zona Oeste de São Paulo

Agente da CET é baleado e morto em tentativa de roubo enquanto trabalhava, na Zona Oeste de SP

Caso Vitória: últimos vídeos mostram garota sorridente antes de ser achada morta na Grande SP

ANÚNCIO

O que diz a cuidadora

Em depoimento, a cuidadora alegou que tem problemas na coluna e não conseguia fornecer os cuidados de higiene básicos para a idosa, como dar banho ou trocar a fralda geriátrica, obrigações que seriam do filho dela.

Ela ainda esclareceu que tentou alertar o homem que a mãe dele precisava de atendimento médico devido aos ferimentos pelo corpo e reclamações de dor, mas a vítima nunca foi levada ao hospital durante o período em que a mulher trabalhou como cuidadora.

O suspeito, que negou ter deixado a mãe em situação precária, foi preso em flagrante por expor a perigo a integridade e saúde de idoso e maus tratos. Ele teve direito a pagamento de fiança no valor de 10 salários mínimos, mas não o fez e segue preso.