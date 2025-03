Homem é preso após esfaquear a ex-companheira enquanto ela buscava a filha de 2 anos na escola

Na tarde da última quinta-feira, dia 13 de março, um homem, de 55 anos, foi preso pela Guarda Civil Municipal (GCM) após esfaquear a ex-companheira enquanto ela buscava a filha de 2 anos na escola. As informações são do portal g1.

O ataque, que aconteceu na frente da criança, foi no Jardim Vilage, em Rio Claro, município do interior do estado de São Paulo. A vítima, de 43 anos, golpeada no abdômen, foi socorrida e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Cervezão. O estado de saúde dela não foi informado.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a mulher, que foi encontrada pelos agentes da GCM sangrando, contou que o suspeito ainda tentou um segundo golpe, mas ela se protegeu com uma bolsa e correu com a filha.

O homem foi encontrado pela equipe ferido, com sinais de tentativa de linchamento. Ele foi levado para a UPA do 29 e, em seguida, conduzido ao Plantão Policial.

Acusação de infidelidade

O homem foi interrogado na unidade policial e alegou não se lembrar do que aconteceu devido à ingestão de bebida alcoólica. No entanto, ele acusou a vítima de infidelidade, afirmou ter um canivete e disse não se recordar se a perfurou.

O suspeito também foi questionado sobre a tentativa de linchamento e disse que foi agredido por dois ou três homens, porém que não os conhecia. Ele foi preso em flagrante pelo crime consumado de violência doméstica e crime tentado de feminicídio.

