Homem confessa que matou ex grávida, colocou corpo em mala e deixou embaixo de ponte, em SP

A Polícia Civil prendeu Alexsandro Jesus Cardoso Barros, que era o principal suspeito pela morte de Júlia dos Santos Cavalcanti, de 26 anos, cujo corpo foi encontrado dentro de uma mala, embaixo da ponte desativada do Jaguaré, na Zona Oeste de São Paulo. A vítima, que era ex-mulher do homem, estava grávida. Ao ser detido, ele confessou a autoria do feminicídio.

ANÚNCIO

O corpo de Júlia foi encontrado no último dia 3 de março, quando funcionários faziam a limpeza na área da ponte. Eles estranharam ao sentir um forte odor na mala, além de um líquido que vazava no chão.

A Polícia Militar foi acionada e constatou que se tratava de uma pessoa morta. Assim, o corpo foi recolhido e levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde foi identificado com ajuda do Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD). Durante os exames necropsiais, os peritos descobriram que Júlia estava grávida.

LEIA TAMBÉM:

Uma investigação foi instaurada e a polícia ouviu uma amiga da vítima, que revelou que ela era constantemente agredida por Alexsandro, tanto que se separou dele. Apesar desse histórico de violência doméstica, nenhum boletim de ocorrência chegou a ser registrado.

O homem foi encontrado na quinta-feira (13), quando confessou o crime. Em depoimento no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), ele disse que após matar a vítima, colocou o corpo na mala e deixou embaixo da ponte.

Alexsandro segue à disposição da Justiça. A defesa dele não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.