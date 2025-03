Caso Vitória: Provas encontradas no celular de suspeito podem revelar a motivação para o crime

Provas encontradas no celular de um dos suspeitos pela morte da adolescente Vitória Regina de Sousa podem ajudar a desvendar a motivação para o crime. Os dados, localizados no celular de Maicol Antônio Sales dos Santos, foram encontrados com ajuda do software israelense Cellebrite.

De acordo com uma reportagem publicada pela CNN Brasil, as informações foram confirmadas por investigadores que atuam no caso. Segundo eles, os dados podem auxiliar no estabelecimento do perfil psicológico do sujeito e até mesmo na descoberta das motivações para o crime.

Conversas e imagens foram recuperadas

Segundo a publicação, a polícia conseguiu resgatar conversas de Maicol com outro suspeito investigado, o suposto ex-namorado de Vitória. Entre as conversas, foram obtidos diálogos sobre a repercussão do crime, incluindo mensagens de preocupação após o avistamento do carro do suspeito, um Corolla prateado tido como a principal prova do envolvimento do rapaz no crime.

Além das mensagens, investigadores encontram imagens de outras garotas fisicamente semelhantes com Vitória, bem como um acesso ao perfil da jovem no Instagram durante a madrugada do dia 27 de fevereiro, logo após o desaparecimento da adolescente.

O relatório completo dos achados no aparelho deve ser entregue nos próximos dias às autoridades. Em fala, a defesa de Maicol negou o envolvimento dele no crime e afirmou que provará a inocência do rapaz, o único suspeito preso até o momento.