Adolescente de 16 anos é abusada pelo padrasto enquanto segurava o filho no colo

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) foi acionada após um homem estuprar e torturar a própria enteada, de 16 anos, enquanto ela segurava o filho de 1 ano no colo. Segundo informações, a menina foi ameaçada pelo homem com uma faca. O caso ocorreu na última quinta-feira, 13 de março, em Luziânia (GO).

ANÚNCIO

Leia também:

Conforme publicado pelo Metrópoles, o caso é acompanhado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA/Luziânia). A denúncia sobre o abuso foi feita pela mãe da vítima, que soube do ocorrido pela própria filha.

Em relato, a jovem explica que o padrasto chegou em casa visivelmente alterado. Ele tomou seu celular e, portando uma faca de grande porte, ordenou que ela fosse até o quarto segurando o filho de 1 ano no colo. Sob ameaça, ela foi obrigada a se despir e foi abusada e torturada pelo homem.

Agressor segue foragido

Após ter ciência do caso, a prisão preventiva do suspeito foi deferida pela polícia, que tentou localizá-lo e foi informada de que o homem deixou o município. Após diligências, o homem foi localizado e preso.

Segundo informações, ele responderá pelos crimes de estupro, tortura e ameaça, podendo ser condenado a mais de 20 anos de prisão.