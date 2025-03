VÍDEOS: Chuva forte causa estragos, derruba árvores e causa morte de taxista na região central de SP

A forte chuva que atingiu a Cidade de São Paulo e a Região Metropolitana na tarde de quarta-feira (12) causou muitos estragos, desabamentos e deixou mais de 170 mil imóveis sem energia. O taxista Elton Ferreira de Oliveira, de 43 anos, morreu ao ter seu veículo atingido por uma árvore de grande porte na Avenida Senador Queirós, na região central. Ele levava dois passageiros, que ficaram feridos e foram socorridos.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento exato em que a árvore caiu sobre o táxi e momentos depois, quando é possível ver os galhos em cima do carro (veja abaixo).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o taxista não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Já os passageiros que ele levava, que são mãe e filho, ficaram feridos e foram levados a um hospital. Não há outros detalhes sobre o estado de saúde deles.

Conforme o relato de amigos, Elton era natural do Piauí e atualmente morava em Itaquera, na Zona Leste de São Paulo. Os passageiros que ele levava são chineses, que eram clientes frequentes e costumavam pegar as corridas sempre no fim da tarde.

Mais estragos da chuva

O temporal deixou toda a capital em estado de atenção para alagamentos, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da prefeitura. Moradores relataram chuva com granizo nas regiões Oeste e central da cidade.

Pelo menos 330 árvores caíram durante as fortes rajadas de ventos, que chegaram a 61 km/h na região do aeroporto Campo de Marte, na Zona Norte, conforme informações da prefeitura.

Entre as árvores que caíram foi a Chicá do Largo do Aurouche, de quase 30 metros de altura, que tinha mais de 200 anos. Ela era considerada a mais antiga da capital paulista (veja abaixo).

Imóveis sem energia

Durante a chuva, 173 mil imóveis ficaram sem energia elétrica. A Enel São Paulo disse que técnicos trabalharam para resolver a situação, mas às 6h10 desta quinta-feira (13) mais de 74 mil clientes seguiam no escuro.

A Enel ressaltou que “normalizou o serviço para 65% dos clientes impactados pelas fortes chuvas registradas ontem (12/3) em diferentes pontos da área de concessão. A região Oeste foi a mais afetada com muitas árvores de grande porte caídas sobre a rede elétrica”.

Outras imagens que circulam nas redes sociais mostram os transtornos e estragos da chuva (veja abaixo):