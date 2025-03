Vídeo: incêndio em apartamento deixa uma pessoa ferida em Pinheiros, Zona Oeste de São Paulo

Um apartamento residencial foi atingido por um incêndio durante a manhã desta quinta-feira, 13 de março, em Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo. Conforme informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, o fogo tomou conta do imóvel e deixou uma mulher de 49 anos ferida.

De acordo com a publicação realizada nas redes sociais do Corpo de Bombeiros de São Paulo, o incêndio ocorreu em um imóvel residencial localizado na Rua dos Cariris, número 90, em Pinheiros, Zona Oeste da cidade.

A equipe foi acionada por volta das 10h20 para realizar o atendimento à ocorrência e prestar socorro a uma vítima. Ao todo, 25 bombeiros e 8 viaturas foram direcionadas ao local.

Vítima foi encaminhada ao hospital

Segundo a atualização publicada pelo Corpo de Bombeiros no X, antigo Twitter, as equipes atuaram no resgate a uma vítima que não teve sua identidade divulgada.

A mulher, de 49 anos, foi encaminhada ao Pronto Socorro do Hospital São Camilo com queimaduras de primeiro grau nos braços e no rosto, além de ter inalado fumaça proveniente do incêndio. Até o momento não foram divulgadas outras informações sobre o estado de saúde ou identidade da vítima.

O fogo no imóvel foi extinto e as equipes seguem com o trabalho de rescaldo.