VÍDEO: Em carro conversível, mulher faz poses sensuais e mostra seios ao avistar viatura da PM

Imagens que circulam nas redes sociais mostram quando uma mulher, que seguia em um carro conversível, passou a rebolar, fazer poses sensuais e a mostrar os seios ao avistar uma viatura da Polícia Militar, em Guarujá, no litoral de São Paulo. Ela, que vestia apenas roupas íntimas, não usava cinto de segurança enquanto o veículo seguia em movimento (assista abaixo).

As imagens começaram a circular nas redes sociais no último fim de semana. Elas foram gravadas pelo ocupante de um carro que seguia pela Avenida Miguel Alonso Gonzales, no cruzamento com a Avenida dos Caiçaras, no sentido Marina Astúrias, e viu a mulher rebolando na BMW conversível.

No vídeo é possível ver que a mulher não se preocupou ao perceber a aproximação da viatura policial e, inclusive, passou a rebolar ainda mais na direção dos PMs.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que tomou conhecimento do vídeo e a “Polícia Militar analisa as imagens para adoção das medidas cabíveis”.

No caso da mulher, ela poderá responder por ato obsceno, pois exibia seu corpo em via pública. O dono do BMW conversível também pode ser enquadrado, já que levava a passageira sem cinto de segurança, em pé, enquanto estava em movimento.

Já sobre os PMs que estavam na viatura, eles podem responder por prevaricação, já que viram a cena e não fizeram nada.

Os ocupantes da BMW conversível não foram encontrados para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.