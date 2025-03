Quem é o taxista que morreu após seu carro ser atingido por uma árvore durante as fortes chuvas

Taxista morto trabalhava no ponto de táxi há 6 meses.

As fortes chuvas da última quarta-feira, 12 de março, causaram a queda de diversas árvores e deixaram milhares de pessoas sem luz na cidade de São Paulo. Na região central da cidade, a queda de uma árvore de grande porte sobre um táxi levou à morte do motorista Elton Ferreira de Oliveira, de 43 anos.

O taxista, que trabalhava no ponto de táxi localizado na avenida Senador Queirós, na região da Sé, há 6 meses, era natural do Piauí e não tinha esposa e filhos. Segundo informações, Elton morava com a mãe e tinha irmãs e outros parentes na cidade de São Paulo.

Em fala, colegas lamentaram a perda do taxista que apesar do pouco tempo de serviço no local já era querido por todos. “Ele abraçava todo mundo, estava sempre sorridente. A amizade era tão grande que parecia que já estava aqui há anos”.

Rotina de trabalho

O acidente envolvendo o veículo do taxista ocorreu durante a tempestade que atingiu São Paulo no final da tarde da última quarta-feira (12). Na ocasião, Elton levava dois passageiros que eram seus clientes diários no ponto de táxi.

Por conta da chuva intensa, mãe e filho deixaram o trabalho mais cedo e anteciparam a corrida que realizavam com Elton. No entanto, o veículo foi atingido pela árvore aproximadamente 200 metros depois de deixar o ponto de táxi.

Funcionários de uma loja viram o momento em que a árvore caiu sobre o veículo e auxiliaram no resgate aos passageiros, que escaparam sem ferimentos. Segundo moradores da região, a árvore estava condenada e foram realizados diversos pedidos para sua remoção, mas nenhuma providência foi tomada.