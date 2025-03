Médico tem registro profissional suspenso após a morte de paciente durante uma hidrolipo

O médico Josias Caetano dos Santos, responsável pelo procedimento de hidrolipo que causou a morte de Paloma Lopes Alves, teve seu registro profissional (CRM) suspenso pelo Conselho Federal de Medicina (CFM). A mulher, de 31 anos, morreu durante o procedimento realizado em novembro de 2024, em uma clínica no Tatuapé, Zona Leste de São Paulo.

De acordo com informações do Metrópoles, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp), o CRM do profissional foi suspenso por seis meses de forma cautelar, com isso ele fica impossibilitado de exercer a profissão durante o período citado.

“A interdição cautelar foi referendada pelo CFM e está válida desde 20 de fevereiro de 2025. O prazo da interdição poderá ser prorrogado por mais seis meses, totalizando um ano”, informa a nota compartilhada pela publicação.

Médico segue foragido

Em janeiro de 2025 o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) decretou a prisão preventiva do médico e de outros três funcionários do estabelecimento. Para a Justiça eles assumiram o risco de matar uma vez que o procedimento foi realizado sem a devida atenção as normas e condições de saúde e segurança.

No dia 17 de janeiro uma das proprietárias da clínica Maná Day foi presa preventivamente, enquanto o médico e os demais funcionários do local seguem foragidos da Justiça.

Paloma contratou o médico pelas redes sociais e só conheceu o profissional no dia do procedimento durante o qual sofreu uma parada cardiorrespiratória. Ela chegou a ser encaminhada ao Hospital Municipal do Tatuapé foi uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, mas deu entrada na unidade de saúde já sem vida.