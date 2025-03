Lotofácil: dois apostadores de São Paulo e cinco de outros estados levam prêmio

Duas apostas feitas no estado de São Paulo, na Capital e em Bauru, e mais cinco feitas em outros estados do país dividiram o prêmio da Lotofácil desta quarta-feira, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

ANÚNCIO

Nos outros estados, os apostadores eram de Curitiba, Brasília, Rio de janeiro, Ji-Paraná (RO) e Balneário Camboriú (SC). Cada apostador ganhou R$ 1.286.778,46.

Os números sorteados para a Lotofácil foram:

01, 03, 06, 09, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25

SORTEIO DE HOJE

A Lotofácil retoma nesta quinta-feira seu sorteio diário com prêmio estimado para quem acertar as quinze dezenas sorteadas de R$ 1,7 milhão.

A aposta simples da Lotofácil custa R$ 3,50 e pode ser feita em qualquer casa lotérica ou no aplicativo da Caixa.

O sorteio é realizado a partir das 20h, com transmissão pelas redes sociais da Caixa.