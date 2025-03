Jovem de 19 anos tenta recuperar bola de futebol em lago e morre afogado no Tocantins

Na noite da última quarta-feira, dia 12 de março, um jovem, de 19 anos, morreu afogado em um lago ao tentar buscar uma bola de futebol e não conseguir retornar para a superfície, em Porto Nacional, município do estado do Tocantins.

De acordo com informações do portal g1, o rapaz, identificado como Luiz Henrique Rodrigues Soares, se afogou no lago que fica perto de uma quadra de areia, na Avenida Beira Rio.

Conforme o Corpo de Bombeiros, a equipe realizou buscas em superfície e com mergulhos livres no lago, mas em um primeiro momento não foi possível localizar a vítima.

Por conta da pouca visibilidade e da água turva, os bombeiros então solicitaram apoio da Companhia Independente de Busca e Salvamento (CIBS) de Palmas.

Com a chegada da CIBS, as equipes fizeram mergulhos livres por mais uma hora. O corpo de Luiz Henrique foi encontrado a cerca de 20 metros da margem a 9 metros de profundidade. A perícia também foi acionada para o local.

Após as diligências, o corpo de Luiz Henrique foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exames de necrópsia.

