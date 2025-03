Jovem de 18 anos morre dias após fazer bronzeamento artificial

A jovem Gabrielle Cristine Hipólito de Oliveira, de 18 anos, morreu após passar dias internada depois de realizar um bronzeamento artificial. O caso, registrado em Governador Valadares, ocorreu nesta terça-feira, dia 11 de março.

Conforme informações publicadas recentemente pelo G1, Gabrielle realizou um procedimento estético com uso de óleo bronzeador e muita exposição ao sol no último sábado. No domingo, dia 09 de março, ela começou a apresentar sintomas como tosse seca, falta de ar, vômito, dor no peito, taquicardia e dificuldade para respirar, sendo levada ao Hospital Municipal de Governador Valadares, onde foi internada.

Apesar do atendimento médico, o quadro se agravou rapidamente, e ela precisou ser intubada. De acordo com o documento médico referente ao caso, a jovem também apresentou uma “secreção espumosa na boca”.

A morte de Gabrielle foi confirmada na última terça-feira, dois dias após ela dar entrada no hospital. Entre as possíveis causas, os médicos consideraram choque hipovolêmico ou distributivo, desidratação severa ou uma possível reação anafilática. O laudo pericial deve confirmar a causa.

Clínica será investigada

De acordo com a reportagem, a família da jovem buscou a Polícia Civil para apurar a morte de Gabrielle. Desta forma, foi instaurado um inquérito para apurar as condições da morte da jovem. Entre os próximos passos, o laudo pericial é esperado para esclarecer se o procedimento estético teve conexão com a causa da morte.

Segundo a delegada responsável pelo caso, a clínica onde o bronzeamento artificial foi realizado será investigada e, a depender do resultado das investigações, os responsáveis pelo local poderão ser indiciados por homicídio culposo.