Homem de 54 anos é preso suspeito de aliciar três meninas e estuprá-las em Boa Vista, RR

Na última quarta-feira, dia 12 de março, um homem, de 54 anos, foi preso suspeito de aliciar e estuprar três meninas, duas de 13 e uma de 11 anos, no bairro Tancredo Neves, em Boa Vista, capital do estado de Roraima, Região Norte do país.

De acordo com informações do g1, o suspeito, que não teve o nome divulgado, atraía as vítimas oferecendo acesso à internet e pequenos pagamentos por serviços domésticos.

Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu na terça-feira (11). A Polícia Militar (PM) foi acionada e, ao chegar ao local, os familiares das vítimas, que eram vizinhas do suspeito, confirmaram o relato.

Suspeito negou as acusações

O homem foi preso na casa da irmã e levado para a delegacia. Na unidade policial, foi interrogado e negou as acusações.

No entanto, as três menores alegaram que sofriam violência sexual por ele e tinham medo de denunciá-lo por receio do que ele poderia fazer com a família delas.

Com o mandado de prisão preventiva decretada, o suspeito foi encaminhado para a sede da DPCA, onde teve o mandado formalizado. O caso foi encaminhado à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). Nesta quinta-feira (13), ele será apresentado na Audiência de Custódia.