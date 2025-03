Grávida, marido e bebê que sumiram desde dezembro são achados mortos e enterrados em chácara, em GO

Flávio dos Santos Neri, Jéssica Cristina de Assis e a filha do casal, Naira Gabrielly de Assis Santos, foram achados mortos e enterrados em chácara, em Goiás

A Polícia Civil procura por um homem suspeito de matar uma família achada enterrada em uma chácara na zona rural da cidade de Alvorada do Norte, em Goiás. As vítimas são foram identificadas como Jéssica Cristina de Assis, de 27 anos, que estava grávida; seu marido, Flávio dos Santos Neri, de 29; e a filha do casal, Naira Gabrielly de Assis Santos, de apenas 1 ano e 8 meses. Eles estavam desaparecidos desde dezembro passado.

Conforme o boletim de ocorrência, a família se mudou de Brasília, em dezembro de 2024, e seguiu para Alvorada do Norte, onde trabalhava na chácara de parentes. Na ocasião, Flávio teria pedido R$ 50 emprestado à sogra, mas, depois disso, não houve mais nenhum contato.

O sumiço foi denunciado às autoridades, que faziam buscas. Na última segunda-feira (10), uma varredura foi iniciada na chácara pela polícia, com apoio do Corpo de Bombeiros e de cães farejadores. Logo, foi encontrado a ossada de um cachorro enterrada.

Os trabalhos continuaram e, na terça-feira (11), a operação localizou os corpos de Jéssica, Flávio e Naira, que já estavam em estado avançado de decomposição. Eles foram levados do local pela Polícia Técnico Científica para realização de exames necropsiais.

O delegado Thiago Ferreira Farias, responsável pelas investigações, destacou que os documentos das vítimas estavam enterrados juntos com os corpos. A suspeita é que eles já estavam mortos há pelo menos dois meses.

O investigador destacou que já identificou um suspeito pelo assassinato da família, mas ele está foragido e segue sendo procurado.

O nome do suspeito não foi revelado para não atrapalhar as investigações. A polícia também ainda apura qual teria sido a motivação dos crimes.