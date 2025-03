Grande São Paulo e Litoral Norte têm alerta de tempestade nesta quinta-feira

O INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta para todos os municípios da Grande São Paulo e também para o litoral norte de tempestade nesta quinta-feira, valido até o final da noite.

De acordo com o alerta, essas regiões podem enfrentar chuvas intensas de até 100 mm no acumulado diário, ventanias intensas de até 100 km/h e possibilidade de queda de granizo em algumas regiões.

As chuvas fortes são efeitos da passagem de uma frente fria no litoral, baixando a temperatura e aumentando a umidade, em choque com o calor abafado que tem efeito em boa parte do país. Segundo a Climatempo, uma nova frente fria deve avançar sobre a região sudeste nos próximos dias, derrubando o forte calor de vez.

EFEITOS DA CHUVA DE ONTEM

A cidade de São Paulo ainda se recupera da forte chuva de ontem que causou queda de árvores, desabamentos e pelo menos 170 mil pessoas sem energia elétrica.

Durante o temporal, um taxista morreu dentro de carro no centro da cidade quando uma árvore caiu sobre o veículo, que estava com dois passageiros. Eles não ficaram feridos.

Toda a cidade de São Paulo entrou em alerta para alagamento no começo da noite e moradores das regiões Oeste e central da cidade relataram que caiu pedras de gelo em seus bairros.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), a ventania na cidade ultrapassou a casa dos 60 km/h nesta quarta-feira.