Criança atacada por cães da raça rottweiler que fugiram de casa está em estado grave

Guilherme Gabriel Couto, de 12 anos, ficou gravemente ferido após ser atacado por dois cães da raça rottweiler. O menino brincava em um lote vago quando foi atacado pelos animais na noite da última quarta-feira, dia 12 de março. O caso aconteceu em Itabira, na Região Central de Minas Gerais.

Conforme informações publicadas pelo G1, Guilherme foi socorrido com ferimentos graves na perna, costela, braço e pescoço. O menino também teve uma veia perfurada. Ele foi socorrido às pressas por moradores do entorno e encaminhado em estado grave ao Hospital João XXIII, referência em atendimentos de urgência em Belo Horizonte.

Cães escaparam de casa vizinha

Segundo as informações iniciais, os animais que atacaram Guilherme escaparam por um buraco na cerca do quintal de uma casa que fica em frente do lote em que o menino brincava.

A Polícia Militar foi acionada e ao chegar no local fez disparos para espantar os cães, que voltaram para dentro da residência em que vivem. Eles não foram feridos na ação.

Segundo tutor dos animais, que voluntariamente procurou o batalhão da PM, os vizinhos informaram sobre o ataque e ele correu para a rua onde os animais estavam. Ele afirmou que ao chegar no local foi ameaçado por homens que afirmaram que buscariam armas.

Em fala, o tio de Guilherme, Tiago Alexandre Teixeira, afirmou que o tutor dos cães foi ao local e disse que os animais não o estavam respeitando, aconselhando o homem a não se aproximar deles. Tiago se armou com pedras e conseguiu espantar os cães para resgatar o sobrinho.