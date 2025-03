Após briga com a ex, homem faz filhos de 5 e 8 anos reféns dentro de apartamento em MG

Na noite da última terça-feira, dia 11 de março, um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso após fazer os filhos, de 5 e 8 anos, reféns dentro de um apartamento, no bairro Leonina, em Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais. As informações são do g1.

ANÚNCIO

De acordo com a Polícia Militar (PM) o caso aconteceu após uma briga entre o suspeito e a ex-companheira, que contou que foi agredida pelo homem e saiu para pedir ajuda.

Por volta das 23h, ela retornou e encontrou o homem armado. Ele a ameaçou enquanto mantinha os filhos reféns. A mulher já tinha uma medida protetiva contra o ex-companheiro.

Duas horas de negociações

A Polícia Militar e o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) foram acionados ao local. De acordo com registros policiais, o suspeito, que já possuía passagem por tráfico, aparentava estar sob efeito de drogas.

As equipes tentaram negociar com o homem, mas ele estaria irredutível em se render, exigindo a presença do pai, avô das crianças. Após cerca de duas horas de negociações, o filho mais velho foi liberado.

Meia hora depois, com a chegada do avô, a filha mais nova também foi solta. O suspeito então foi rendido, preso e encaminhado para a delegacia. Já as crianças, passaram por atendimento médico e não apresentavam ferimentos.

Leia também:

ANÚNCIO

Mãe é presa por prostituir a filha de 11 anos e “presentear” abusadores com vídeos do ato

Servidor público que confessou morte de menina esteve na casa da família após o crime: “Psicopata”

Caso Vitória: laudo preliminar aponta que garota encontrada morta foi vítima de abuso sexual, diz TV

Babá desconfia de dores abdominais e na região genital de menina de três anos e pai é preso no interior de SP