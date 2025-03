Agente da CET é baleado e morto em tentativa de roubo enquanto trabalhava, na Zona Oeste de SP

Um agente da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), de 48 anos, foi baleado durante uma tentativa de assalto enquanto trabalhava na Vila Sônia, na Zona Oeste de São Paulo, na manhã desta quinta-feira (13). A vítima, atingida por pelo menos dois tiros, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O suspeito fugiu.

O caso ocorreu por volta das 8h45 no cruzamento entre a Rua Osíris Magalhães e a Avenida Francisco Morato, na região da Chácara do Jockey. Testemunhas contaram que o agente da CET estava com o celular na mão, enquanto fazia uma fiscalização, quando o criminoso se aproximou em uma motocicleta azul e anunciou o assalto.

A vítima teria reagido e entrado em luta corporal com o bandido, que efetuou pelo menos quatro disparos e fugiu sem levar nada. A Polícia Militar foi acionada, mas já encontrou o agente da CET sem vida.

O caso foi registrado no 89º Distrito Policial do Jardim Taboão. Os policiais fazem diligências em busca de imagens de câmeras de segurança que possam ter registrado o crime e a movimentação do criminoso.

