VÍDEO: Veja momento em que rede elétrica subterrânea explode durante chuva no Centro de SP

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento de uma explosão que ocorreu no sistema subterrâneo de fornecimento de energia elétrica da Enel, na Praça da República, no Centro de São Paulo, na tarde de terça-feira (11). Chovia no momento em que uma testemunha percebeu a intensa fumaça saindo do chão (veja abaixo).

Conforme os relatos, foram registradas pelo menos 11 explosões no sistema subterrâneo. Apesar disso, não há informações sobre feridos.

Logo após o ocorrido, a Enel informou que enviou uma equipe para checar o que tinha acontecido. Momentos depois, a companhia esclareceu, em nota, que era realizada uma inspeção na galeria subterrânea, que trata-se de um ponto de conexão da rede da distribuidora com a rede de iluminação pública.

“Não houve queda de energia para clientes no entorno da praça. Apenas os postes de iluminação pública foram afetados”, destacou a Enel.

Mas a chuva deixou muitos clientes no escuro na capital paulista e em mais 23 cidades da Região Metropolitana. Até 21h25, a Enel registrava 77.800 imóveis sem energia elétrica. A companhia ressaltou que os técnicos trabalhavam para resolver a situação.