Vídeo mostra o momento da explosão de uma bomba no Terminal Pinheiros; veja

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o momento em que um artefato causa uma pequena explosão no Terminal Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. No registro é possível notar que o artefato explode ao lado da fila em que passageiros aguardam a chegada de um ônibus. O local foi interditado por questões de segurança.

Informações divulgadas revelaram que as equipes da Polícia Militar chegaram ao Terminal Pinheiros por volta das 6h30, próximo a um dos horários de maior movimento no local. De acordo com informações divulgadas pela administração do terminal à CNN Brasil, dois homens deixaram as sacolas no local por volta das 5h30 da manhã.

Diante do ocorrido, o Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) foi acionado para isolar o local e acompanhar a ocorrência.

Panfletos foram espalhados com a explosão

Com a explosão do artefato diversos panfletos se espalharam pelo local após a explosão. No texto, é possível ler a seguinte mensagem: “Abaixo aos generais golpistas! Morte aos fascistas! Viva o maoismo! Viva a guerra popular! Viva a revolução democrática!”, as mensagens são supostamente assinadas pelo Partido Comunista do Brasil (PCB).

Até o momento, os autores da ação não foram identificados e o caso segue sob investigação no 14º Distrito Policial de Pinheiros. Apesar da ocorrência, a circulação de ônibus no terminal não foi afetada.