Terminal Pinheiros é parcialmente interditado após explosão e suspeita de bomba

Artefato explodiu no terminal Pinheiros.

Parte do Terminal Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, foi interditada durante a manhã desta quarta-feira, 12 de março, após uma ameaça de bomba. Duas sacolas deixadas no local chamaram atenção e a Polícia Militar foi acionada para verificar os objetos. Um dos pacotes explodiu no local.

Informações divulgadas revelaram que as equipes da Polícia Militar chegaram ao Terminal Pinheiros por volta das 6h30, próximo a um dos horários de maior movimento no local. Segundo os militares, um dos artefatos explodiu, mas não chegou a deixar feridos. Diante do ocorrido, o Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) foi acionado para isolar o local e acompanhar a ocorrência.

Mensagens de teor político

Em imagens divulgadas pelo portal Metrópoles é possível notar que uma das sacolas conta com diversos panfletos com mensagens sobre política. Os panfletos se espalharam pelo local após a explosão do artefato.

No texto, é possível ler a seguinte mensagem: “Abaixo aos generais golpistas! Morte aos fascistas! Viva o maoismo! Viva a guerra popular! Viva a revolução democrática!”, as mensagens são supostamente assinadas pelo Partido Comunista do Brasil (PCB).

Sacola deixada junto a explosivo no Terminal Pinheiros. (Reprodução)

Até o momento, os autores da ação não foram identificados e o caso segue sob investigação no 14º Distrito Policial de Pinheiros. Apesar da ocorrência, a circulação de ônibus no terminal não foi afetada.