Suspeito de sequestrar mulher na porta de petshop tem prisão decretada; comparsa foi baleado e morreu

Mulher foi sequestrada por dupla ao sair de petshop no Morumbi, na Zona Sul de SP, e teve que fazer transferências via Pix

A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de sequestrar uma mulher na porta de um petshop no Morumbi, na Zona Sul de São Paulo. A Justiça acatou um pedido da corporação e decretou a prisão temporária. O comparsa dele entrou em confronto com a Polícia Militar durante o resgate da vítima, foi baleado e não resistiu.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o homem foi levado ao Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) e a vítima convocada a fazer o reconhecimento. No entanto, ela não compareceu.

“O suspeito foi levado à sede do departamento e teve a prisão temporária deferida. Ele permaneceu à disposição da Justiça”, ressaltou a pasta.

O nome do detido não foi revelado, assim, não foi possível localizar a defesa dele até a publicação desta reportagem.

O sequestro

O caso ocorreu na última segunda-feira (10). Imagens de câmeras de segurança mostraram o momento em que a mulher foi rendida no estacionamento da loja Cobasi (veja abaixo).

O vídeo mostra o momento em que a mulher colocava produtos dentro de um carro, por volta das 12h15. Logo, ela foi rendida por dois homens, sendo que um deles estava encapuzado. A dupla agiu com violência e colocou a vítima dentro do veículo em que estava.

Depois disso os bandidos fugiram levando a vítima, enquanto a obrigavam a fazer transferências de valores via Pix e por cartões bancários em uma maquininha.

Uma testemunha que viu o sequestro acionou a Polícia Militar e uma equipe encontrou os bandidos na Rua Pierre Patel, no Jardim Ângela. Houve confronto e um dos criminosos morreu ao ser baleado. O outro suspeito conseguiu fugir e até o momento não foi localizado.

A vítima escapou ilesa, apesar do trauma sofrido. “Quando eles fugiram, só escutei barulho no teto do carro e o vidro do carro estourando e era tiro, era tiro, era tiro. Pessoal, se cuidem, porque eu não desejo isso para o meu pior inimigo. Foi terrível, foi terrível”, lamentou a mulher, em áudios divulgados pela TV Globo.

Ela relatou que foi ameaçada de morte o tempo todo. “Eles rodaram muito comigo, muito comigo. Ele favava pra mim: ‘se você errar a senha, se você mentir qualquer coisa, eu vou te meter bala na cara.’ Me ameaçando o tempo todo com a arma. Passei três horas de terror“, desabafou.