Perseguição policial termina em troca de tiros na Marginal Tietê, em São Paulo

ANÚNCIO

Uma perseguição policial terminou em troca de tiros e duas pessoas baleadas na Marginal Tietê, em São Paulo. Durante as primeiras horas da manhã desta quarta-feira, 12 de março, o trânsito intenso chamava atenção na região. O caso ocorreu na altura da Avenida Alexandre Colares, na Vila Jaguara, e causou interdições na pista sentido Rodovia Castello Branco.

Leia também:

Segundo a Polícia Militar, a perseguição teve início perto das 4h da manhã na própria Margina Tietê. Durante uma troca de tiros com os policiais, os dois ocupantes do carro foram atingidos. O veículo chamou atenção visto que estava com placas adulteradas, sendo os ocupantes suspeitos de participação em roubos durante a madrugada. Dentro do carro foram localizadas armas e munição.

Informações do G1, em contato com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), apontam que o congestionamento na marginal segue intenso visto que os carros envolvidos permanecem no local. As duas pistas que dão acesso da pista local para a central da Marginal Tietê nas proximidades da Ponte dos Remédios seguem interditadas para perícia.

O Metro World News entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), que confirmou a ocorrência por meio de uma nota. Segundo a SSP-SP, o caso segue sob investigação das autoridades. Os suspeitos, que não tiveram a identidade revelada, foram socorridos e encaminhados ao hospital.