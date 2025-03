Ninguém levou o prêmio da Lotofácil

Nenhum apostador acertou as quinze dezenas do sorteio de ontem da Lotofácil e o prêmio saltou para R$ 8 milhões para esta quarta-feira, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados foram

03, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 24, 25

Na faixa dos 14 acertos, 241 apostas ganharam R$ 2.075,97. A loteria pagou ainda os apostadores que acertaram 13 números. Foram 9.668 e cada um deles ganhou R$ 30,00.

Quando retorno o sorteio

A Lotofácil retoma o sorteio diário nesta quarta-feira. Apostadores que pretendem tentar a sorte têm até 19h para fazerem suas apostas nas casas lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa.

O sorteio será realiza a partir das 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo, e pode ser acompanhado pelas redes sociais no Facebook e Youtube.