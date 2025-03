Mulher é presa por maus-tratos após cachorros serem encontrados em situação de emergência sanitária em SP

Na última terça-feira, dia 11 de março, uma mulher, que não teve a identidade divulgada, foi presa em flagrante por maus-tratos e abandono de quatro cães, em Pederneiras, município localizado no interior do estado de São Paulo. As informações são do g1.

ANÚNCIO

Segundo o delegado Marcelo Malinverne, responsável pelo caso, a Polícia Civil tomou conhecimento de que quatro cachorros estavam em situação de abandono em uma casa, sendo dois deles em quadro avançado de sarna e debilidade física, por meio de denúncias.

Os investigadores foram até o local junto com uma médica veterinária da Prefeitura. De acordo com a profissional, anteriormente, duas visitas técnicas já haviam sido feitas na residência.

Na época, a tutora dos cachorros foi formalmente orientada que o município disponibiliza atendimento veterinário gratuito e que os animais precisavam de tratamento adequado.

Contudo, segundo a Polícia Civil, a mulher não tomou nenhuma providência. Isso resultou no agravamento do quadro clínico dos cães, que se encontravam em situação de emergência sanitária.

Animais resgatados

A Prefeitura Municipal resgatou os quatro cachorros para tratamento veterinário. Em seguida, eles serão disponibilizados para adoção.

Já a suspeita, foi presa pelo crime de maus-tratos e deve passar por audiência de custódia. Ela segue à disposição da Justiça. Caso seja comprovado os maus-tratos, a mulher poderá ser autuada em flagrante, com pena de dois a cinco anos de reclusão, e proibição de ter a guarda de outros animais.

ANÚNCIO

Leia também:

Saiba os direitos de passageiros da Voepass após suspensão da operação

Ladrão de bancos: saiba quem era o líder do PCC que morreu em confronto com a PM no interior de SP

Suspeito de sequestrar mulher na porta de petshop tem prisão decretada; comparsa foi baleado e morreu

Terminal Pinheiros é parcialmente interditado após explosão e suspeita de bomba