Mãe é presa por prostituir a filha de 11 anos e “presentear” abusadores com vídeos do ato

Uma mãe foi presa sob acusação de “oferecer a filha de 11 anos para prostituição”. Segundo informações sobre o caso, registrado em Rio Verde (GO), a mulher também “presenteava” os abusadores com imagens dos abusos. Além da mãe, dois homens foram presos pela Polícia Civil sob suspeita de envolvimento no caso.

As informações foram divulgadas pela coluna Na Mira, de Carlos Carone, que confirmou a conexão entre a prisão dos suspeitos e a segunda fase da operação “Anjos da Guarda”, que busca investigar e acabar com uma rede de exploração sexual infantil.

Rede de exploração infantil teria atuação conhecida na área

As autoridades chegaram até o caso após um homem ser preso em flagrante por estupro de vulnerável em Goiás. Nas investigações foram localizadas provas de que o homem participaria de uma rede de violência sexual contra crianças.

Os outros presos no caso são um homem de 30 anos e outro de 73. Todos os envolvidos no caso não tiveram suas identidades divulgadas. As investigações são conduzidas pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Rio Verde.