Mãe é chamada na escola após o filho de 1 ano ter graves queimaduras durante brincadeira

Uma criança de 1 ano e dois meses precisou de atendimento médico após ter graves queimaduras nas solas dos pés ao brincar no parquinho de uma creche municipal em Santos, no litoral de São Paulo. Enquanto a direção da escola afirma que o menino se queimou ao pisar no chão quente durante um momento de brincadeiras, a mãe não confia na versão apresentada pela escola.

Conforme as informações publicadas pelo G1, o caso foi registrado na última sexta-feira, dia 7 de março, na Unidade Municipal de Educação (UME) Professor Orlando Adegas, no Morro da Penha, em Santos. A mãe da criança, Jaqueline dos Santos Silva (30), conta que o filho frequenta a creche desde os quatro meses de vida. Desta forma, ela se surpreendeu ao ser informada de que o filho tinha queimado os pés durante uma brincadeira no parquinho.

“A explicação que me deram é que ele estava brincando no parquinho, que tem metade coberta e metade descoberta. Ele pisou onde não era coberto e teve queimadura. Não confio nessa história que me falaram e também não tenho outra suspeita. Gostaria de saber o que realmente aconteceu”, afirma a mãe.

A escola encaminhou um documento para a mãe

Segundo a mãe, o filho foi para a creche usando sapatos, mas provavelmente retirou os calçados e acabou se queimando em algum momento. O menino precisou de atendimento médico especializado, que confirmou a existência de queimaduras de primeiro e segundo grau nas solas dos pés da criança.

Por sua vez, a escola relatou o ocorrido para a mãe por meio de um documento, no qual afirma que o menino estava brincando “na sombra no parque solário” com uma bola. Quando o brinquedo foi para a parte descoberta do parque o bebê “foi atrás da bola”, momento no qual sofreu as queimaduras.

Jaqueline chegou a pedir para ver as câmeras de monitoramento da escola para confirmar a versão apresentada, mas foi informada de que a unidade de ensino não conta com tal recurso.

O que diz a Prefeitura

Por meio de uma nota, a Prefeitura de Santos confirmou a versão da escola, afirmando que as crianças brincavam na parte coberta “do solarium que fica na laje da Unidade de Ensino, supervisionadas por professores e funcionários da unidade”.

“Segundo relato da equipe gestora, a criança teria corrido atrás da bola, que rolou para a parte descoberta, de forma repentina e, por conta da temperatura do chão, teria queimado a sola do pé ao correr atrás do brinquedo”

A Prefeitura ainda informou que a criança recebeu assistência durante todo o momento e que funcionários da escola auxiliaram a mãe durante a busca por atendimento médico e compraram a medicação prescrita para tratamento.