Homem agride a ex-companheira dentro de bar e é preso em flagrante pela Polícia Civil

Na tarde da última segunda-feira, dia 10 de março, um homem, de 48 anos, foi preso em flagrante por suspeito dos crimes de furto qualificado, lesão corporal e ameaça agravados na Lei Maria da Penha, contra a ex-companheira, de 34 anos.

ANÚNCIO

De acordo com informações do portal g1, a prisão do suspeito, que não teve o nome divulgado, foi realizada pela Polícia Civil do Maranhão, em São José de Ribamar, terceiro município mais populoso do estado do Maranhão.

Segundo o delegado Jader Alves, titular da delegacia de São José de Ribamar, o suspeito e a ex-mulher se desentenderam dentro de um bar.

Leia também:

Homem invade Delegacia da Mulher, ameaça a namorada de morte e é preso em flagrante no RJ

VÍDEO: homem é preso após espancar mulher dentro de mercado no Centro de SP; imagens são fortes

Saiba quem era a biomédica morta com golpes de canivete por ex que não aceitava rompimento

ANÚNCIO

Idoso de 82 anos é suspeito de estuprar, ameaçar de morte e depois dar R$ 10 a criança, em MG

A confusão resultou em xingamentos, ameaças e lesões corporais por parte do homem. Ao ser agredida, a vítima foi até a delegacia e registrou um Boletim de Ocorrência.

Diante da situação e das agressões físicas, a Polícia Civil então realizou buscas no bairro J. Câmara e efetuou a prisão em flagrante do suspeito. A equipe ainda encontrou diversos objetos da mulher que haviam sido roubados por ele.

O homem foi levado para a delegacia e todos os procedimentos de praxe foram realizados. Em seguida, ele foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde seguirá à disposição da Justiça.