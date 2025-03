Hoje tem Lotofácil de R$ 8 milhões; veja os números sorteados

Quem apostou na Lotofácil no sorteio desta quarta-feira (12) pode levar para casa um prêmio acumulado de R$ 8 milhões, de acordo com o site da Caixa.

ANÚNCIO

Veja os números sorteados para a Lotofácil:

01, 03, 06, 09, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25

ACUMULADO

No sorteio desta terça-feira nenhuma apostador botou as mãos no dinheiro do prêmio da Lotofácil, que acumulou.

Duzentos e quarenta e uma apostas, entretanto, acertaram 14 números e cada uma delas ganhou R$ 2.075,97. Na faixa dos treze acertos, 9.668 apostas ganharam R$ 30.