“É um inocente em busca de justiça”, afirma advogado do único suspeito preso no caso da morte de Vitória Regina

O advogado de defesa de Maicol Antônio Sales afirmou que entrará com pedido para revogação da prisão do rapaz. Segundo José Almir, a prisão de Maicol é desnecessária e ele é “um inocente buscando por justiça”. O rapaz é o único suspeito preso durante as investigações da morte da adolescente Vitória Regina de Sousa, em Cajamar, na Grande São Paulo.

Em fala ao Metrópoles, o advogado explica que seu pedido tem como base duas argumentações. A primeira delas é a “desnecessidade da prisão”, visto que Maicol se apresentou na delegacia ao saber que seu nome estava envolvido com as investigações sobre o caso.

Para o defensor, o fato do suspeito contribuir com as investigações e entregar seu carro, um Corolla prata tido como a principal prova do crime, seriam a comprovação de que ele está disposto a colaborar com a Justiça. Vale lembrar que n veículo em questão foram encontradas manchas de sangue que serão analisadas pelos investigadores.

Busca por justiça

Segundo o advogado, outro fator que justifica seu pedido é o fato de que Maicol é o único preso entre os três suspeitos investigados. Desta forma, ele alega “não ver motivos plausíveis para a prisão do cliente visto que outras pessoas investigadas seguem em liberdade”.

Para José Almir, Maicol é “um inocente em busca de justiça” e quer “mais do que ninguém que o caso seja resolvido, que se ache o culpado”. O advogado finaliza afirmando que o rapaz “vem sendo taxado como um dos maiores assassinos que existe na face da Terra”.

Maicol é tido como o principal suspeito pela morte da adolescente Vitória Regina de Sousa, cujo corpo foi encontrado com sinais de violência e requintes de tortura, em Cajamar (SP), após dias do seu desaparecimento. Ele foi preso após a polícia encontrar inconsistências entre o depoimento do suspeito e a fala de sua companheira, além de testemunhas relatarem uma “movimentação anormal” em sua casa na noite do crime.